Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины

«Поляки могут вообще претендовать на исторически, так называемую, правобережную Украину. Если мы обратимся к ситуации образца XVII века, тогда борьба за эти территории шла между Московским государством и Речью Посполитой», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что территории правобережной Украины включают в себя не только Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, но и Киев. Назаров добавил, что помимо поляков получить часть украинских земель рассчитывают Венгрия и Румыния. Он отметил, что в настоящее время сложно сказать, что в конечном итоге станет с Украиной из-за сложной напряженной обстановки.