Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик на своей странице в Судане — главой армии и Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а также командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

Он подчеркнул, что Гутерриш призвал их к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Генсек ООН выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в Судане.

Ранее стало известно о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и СБР. Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.

Регулярная армия Судана отвергла возможность переговоров с СБР. На рассвете мятежники пытались взять под контроль армейские штабы и жизненно важные районы страны.