The Times: У Британии появилась причина бояться утечки секретных данных США

Британские специальные службы обеспокоены утечками секретных данных из Министерства обороны США, так как не знают, какая именно информация оказалась в социальных сетях, сообщает The Times.

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По данным издания, отсутствие ясности заставит беспокоиться силовиков Великобритании, которые делятся с Вашингтоном большим объемом секретных данных. Две страны делятся друг с другом разведывательными данными — подслушивание сообщений, включая телефонные звонки и переписку по электронной почте. Именно этот тип разведданных в большинстве своем фигурирует в утечке американского военного ведомства.

Также Лондон беспокоит, что американцы расширяют круг людей, имеющих доступ ко многим секретам Великобритании.

«Нарушения безопасности гораздо легче понять, когда преступники — явные злодеи — скажем, китайские хакеры или кремлевские шпионы», — говорится в статье.

При этом самые опасные кражи правительственных секретов за последние два десятилетия происходили внутри рабочих мест, самыми известными из которых стало дело Сноудена и дело WikiLeaks.