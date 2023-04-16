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29 минут назад

The Times: У Британии появилась причина бояться утечки секретных данных США

Елена Прошина

Британские специальные службы обеспокоены утечками секретных данных из Министерства обороны США, так как не знают, какая именно информация оказалась в социальных сетях, сообщает The Times.

The Times: У Британии появилась причина бояться утечки секретных данных США
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, отсутствие ясности заставит беспокоиться силовиков Великобритании, которые делятся с Вашингтоном большим объемом секретных данных. Две страны делятся друг с другом разведывательными данными — подслушивание сообщений, включая телефонные звонки и переписку по электронной почте. Именно этот тип разведданных в большинстве своем фигурирует в утечке американского военного ведомства.

Также Лондон беспокоит, что американцы расширяют круг людей, имеющих доступ ко многим секретам Великобритании.

«Нарушения безопасности гораздо легче понять, когда преступники — явные злодеи — скажем, китайские хакеры или кремлевские шпионы», — говорится в статье.

При этом самые опасные кражи правительственных секретов за последние два десятилетия происходили внутри рабочих мест, самыми известными из которых стало дело Сноудена и дело WikiLeaks.

Последним в списке грубых ошибок в сфере безопасности, от которых страдает разведывательный истеблишмент США, являются утечки информации из Пентагона, предположительно совершенные младшим летчиком Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, едва достигшим того возраста, чтобы покупать пиво в своей стране, заключает газета.

Утекшие материалы показали уязвимость Тайваня перед КНР

В мире,Wikileaks,Пентагон,
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