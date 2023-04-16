Экс-разведчик предупредил об угрозе ядерного конфликта из-за действий США

"Россияне столь встревожены американской политикой, что во влиятельных кругах России идет дискуссия о включении в ее доктрину превентивного ядерного удара", - сказал Риттер.

По словам экс-разведчика, о превентивном ядерном ударе говорят и в КНДР. Северокорейцы также озабочены политикой Соединенных Штатов Америки. Риттер уточнил, что для урегулирования данной ситуации необходимо организовать масштабные протесты. Кроме того, важно, чтобы следующим президентом США стал человек, готовый решать проблему разоружения.