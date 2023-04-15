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28 минут назад

Эрдоган анонсировал завершение разбора завалов после февральских землетрясений

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что завершение разбора завалов после ряда землетрясений, которые произошли в феврале, ожидается к 21 апреля во всех провинциях, кроме Хатая, сообщает РИА Новости.

Эрдоган анонсировал завершение разбора завалов после землетрясений
Фото: lenta.rulenta.ru

«Мы активно закладываем фундаменты домов для пострадавших от землетрясений, начато строительство уже больше 100 тысяч квартир и сельских домов», — заявил глава государства.

Он отметил, что разбор завалов во всех провинциях, кроме Хатая, закончится к окончанию поста Рамадан, который празднуют с 21 апреля. Эрдоган добавил, что к этому времени власти намерены передать пострадавшим от стихийного бедствия несколько сельских домов.

Ранее стало известно, что россияне теряют интерес к недвижимости в Турции из-за сезона и недавнего землетрясения. Руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова подчеркнула, что на желание россиян покупать жилье в Турции также влияет ситуация в собственной стране.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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