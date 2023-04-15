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Украина обвинила Польшу в нарушении соглашения после решения о запрете на ввоз зерна

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Министерство сельского хозяйства Украины заявило, что решение Польши запретить импорт ее зерна и некоторых других продовольственных товаров нарушает соглашение, достигнутое в апреле. Варшава принимает меры по сокращению импорта в целях защиты своих фермеров от конкуренции. Об этом сообщает Bloomberg.

Украина обвинила Польшу в нарушении соглашения после запрета на ввоз зерна
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В украинском ведомстве подчеркнули, что понимают, что у польских фермеров существует трудная ситуация, но отметили, что «самая сложная ситуация для украинских фермеров».

В министерстве также предложили оформить новое соглашение с польской стороной в ближайшие дни.

Ранее правительство Польши уполномочило руководителей профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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