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Названа причина отдаления Франции и Германии от США

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Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака предположил, почему Франция и ФРГ стали отдаляться от США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Названа причина отдаления Франции и Германии от США
© Lenta.ru

Барака назвал причину отдаления Франции и Германии от США и подчеркнул, что страны дистанцируются от Вашингтона из-за его нерациональной политики против России.

«Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — еще одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с Россией. Немецкий народ стал требовать того же, когда узнал, что Вашингтон взорвал газопроводы "Северных потоков"», — подчеркнул он.

Ранее Барака указал на ложь главы Пентагона Ллойда Остина об Артемовске. Он подчеркнул, что решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать город любой ценой указывает на ложь главы ведомства о том, что город не имеет стратегического значения.

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