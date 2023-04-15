СМИ: в ходе боев в Хартуме уничтожен самолет ООН

В ходе боев между армией Судана и силами быстрого реагирования в международном аэропорту Хартума были уничтожены несколько гражданских самолетов. Один из них предположительно принадлежал ООН, пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, на появившихся в интернете кадрах видны обгоревшие фрагменты фюзеляжа воздушного судна. Никаких знаков, отметок, символизирующих о его принадлежности к организации, на них нет.

Кроме того, нет данных о том, кто конкретно уничтожил самолет.

Ранее сообщалось, что в Судане вспыхнул конфликт между регулярной армией и так называемыми «силами быстрого реагирования».