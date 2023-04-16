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В утечке документов из Пентагона увидели послание Зеленскому

Утечка секретных документов Пентагона могла быть намеренной, и это было сделано с целью отправить послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, что дальнейшее ведение Киевом боевых действий бесперспективно. Такой смысл увидели в иранской газете Akharin Khabar.

В утечке документов из Пентагона увидели послание Зеленскому
© Lenta.ru

Там заметили, что просочившиеся документы Пентагона демонстрируют пессимистичный взгляд США на состояние конфликта в Украине, подчеркивая слабые стороны украинских войск, в частности, снижение возможностей украинских средств ПВО и потерю способности организовывать контратаки.

«Утечку можно переосмыслить как косвенное указание Украине, что они не готовы к контрнаступлению и вообще к активным боевым действиям с позитивным для себя результатом», — указывается в материале.

Ранее представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что утечка секретных документов Пентагона была совершена преднамеренно. «Хочу подчеркнуть, что это было преднамеренное преступное деяние в нарушение существующих процедур», — отметил он.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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