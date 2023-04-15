В Конгрессе США случайно раскрыли планы Байдена на Украине

В Конгрессе призвали Минобороны США объяснить присутствие американских солдат на Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину с тем, чтобы спровоцировать прямое столкновение Вашингтона с Москвой. Об этом пишет РИА «Новости».

В своем обращении к главе Минобороны страны Грин подчеркнула, что Конгресс никогда не одобрял присутствие ВС Соединенных Штатов на Украине.

По ее мнению, отправка солдат на Украину «демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами».

Грин уточнила, что из попавших в интернет документов Пентагона стало известно о наличии нескольких десятков военных специалистов из стран НАТО на Украине.

Решение американского лидера финансировать противостояние на Украине не только нивелирует все инициативы по мирному урегулированию конфликта, но и ставит планету на грань уничтожения, пояснила конгрессвумен.