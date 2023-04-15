Зеленский поговорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом украинский политик написал в Telegram-канале.

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«Провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили итоги недавнего визита президента Макрона в Китай», — написал Зеленский.

Президент Украины рассказал Макрону о ситуации на фронте и отметил намерение Парижа усилить поддержку Киева. Он добавил, что Украина хочет получить действенные гарантии безопасности по итогам Вильнюсского саммита НАТО, который запланирован на июль 2023 года.

5 апреля французский президент прибыл в Китай с государственным визитом, вместе с ним в КНР приехала глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен. Там у Макрона прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщала французская газета Le Monde, визит Макрона в Китай вызван желанием побудить председателя КНР повлиять на Россию в ее позиции по Украине. В Париже считают Китай «единственной страной в мире, способной повлиять на волю России».