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МИД России: Москва призывает стороны конфликта в Судане к сдержанности и прекращению огня

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Россия призывает стороны боевых действий, происходящих в столице Судана Хартуме, к сдержанности и прекращению огня.

Об этом сообщает российский МИД.

«Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьёзную обеспокоенность. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня», — сказано в заявлении.

Армия Судана нанесла авиаудары по штабу сил быстрого реагирования

В ведомстве добавили, что российское посольство в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности.

Пострадавших среди находящихся в суданской столице российских граждан нет, говорится в заявлении.

Ранее суданская армия заявила, что истребители наносят удары по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума.

Также стало известно, что национальное телевидение Судана прекратило вещание после сообщений о том, что в его штаб-квартире произошла стрельба.

Отмечается, что в здании, где располагается суданское телевидение, идут столкновения военных и сил быстрого реагирования.

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