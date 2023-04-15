Россия призывает стороны боевых действий, происходящих в столице Судана Хартуме, к сдержанности и прекращению огня.

Об этом сообщает российский МИД.

«Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьёзную обеспокоенность. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня», — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что российское посольство в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности.

Пострадавших среди находящихся в суданской столице российских граждан нет, говорится в заявлении.

Ранее суданская армия заявила, что истребители наносят удары по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума.

Также стало известно, что национальное телевидение Судана прекратило вещание после сообщений о том, что в его штаб-квартире произошла стрельба.