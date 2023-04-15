Решение миланского суда перевести россиянина Артема Усса под домашний арест является аномальным. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджиа Мелони, сообщает ANSA.

Глава исполнительной власти Италии раскритиковала судебную власть страны, комментируя дело Усса.

«Главной аномалией я считаю решение апелляционного суда оставить его под домашним арестом по сомнительным причинам и оставить это решение в силе, даже когда было решение об экстрадиции», - сказала Мелони.

По её словам, она обсудит ситуацию с министром юстиции, когда вернется из зарубежного турне. Сейчас Мелони совершает государственный визит в Эфиопию.

Ранее Миланский апелляционный суд оставил Усса под домашним арестом, после чего он уехал в Россию. В итоге в Италии назревает конфликт между исполнительной и судебной властью.

Сына красноярского губернатора, бизнесмена Артема Усса задержали в Италии по запросу США прошлой осенью. Его обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег.