Турция призвала стороны конфликта в Судане к диалогу

Ситуация в Судане, где происходят столкновения между армией и так называемыми силами быстрого реагирования, может быть урегулирована путем обеспечения национального согласия. Турция призывает стороны конфликта к диалогу, говорится в сообщении турецкого МИД, распространенном в субботу.
"Испытываем обеспокоенность в связи с вооруженными столкновениями, которые произошли сегодня в Судане. Призываем все стороны в Судане оставаться приверженными договоренностям переходного процесса, к спокойствию и диалогу. Стабильное решение проблем Судана возможно лишь на основе достижения национального согласия", - говорится в релизе.
В нем отмечается, что Турция, "как прежде, "будет на стороне братского государства Судан и его народа".
Ранее сообщалось, что вооруженные столкновения в Судане начались утром 15 апреля, стороны возлагают друг на друга ответственность за происходящее.