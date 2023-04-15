Турция призвала стороны конфликта в Судане к диалогу

"Испытываем обеспокоенность в связи с вооруженными столкновениями, которые произошли сегодня в Судане. Призываем все стороны в Судане оставаться приверженными договоренностям переходного процесса, к спокойствию и диалогу. Стабильное решение проблем Судана возможно лишь на основе достижения национального согласия", - говорится в релизе.