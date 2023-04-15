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12 минут назад

Турция призвала стороны конфликта в Судане к диалогу

ТАССиещё 1

Ситуация в Судане, где происходят столкновения между армией и так называемыми силами быстрого реагирования, может быть урегулирована путем обеспечения национального согласия. Турция призывает стороны конфликта к диалогу, говорится в сообщении турецкого МИД, распространенном в субботу.

Турция призвала стороны конфликта в Судане к диалогу
Фото: ТАССТАСС

"Испытываем обеспокоенность в связи с вооруженными столкновениями, которые произошли сегодня в Судане. Призываем все стороны в Судане оставаться приверженными договоренностям переходного процесса, к спокойствию и диалогу. Стабильное решение проблем Судана возможно лишь на основе достижения национального согласия", - говорится в релизе.

В нем отмечается, что Турция, "как прежде, "будет на стороне братского государства Судан и его народа".

Ранее сообщалось, что вооруженные столкновения в Судане начались утром 15 апреля, стороны возлагают друг на друга ответственность за происходящее.

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