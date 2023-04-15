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15 минут назад

Мэрия Киева готовится эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре

ТАСС

Власти Киева готовятся эвакуировать жителей некоторых районов города в связи с подъемом воды в Днепре. Об этом в субботу сообщил мэр Виталий Кличко.

В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за подъема воды в Днепре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"К сожалению, риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские сады, Русановские сады, Осокорки, Позняки, Вишенки. Возможно также частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра - в районе Южного моста, а также залива Берковщина", - предупредил мэр в эфире информационного марафона, который ведут украинские телеканалы.

Кличко отметил, что уровень половодья в столице этой весной значительно выше прошлогоднего, но для многоквартирных домов и промышленных объектов угрозы пока нет.

Власти Киева призвали жителей, проживающих рядом с водоемами, быть готовыми к эвакуации, а также перенести ценные вещи на верхние этажи частных зданий, отключить электричество и газ.

Ранее в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о подтоплении свыше 10 тыс. га сельхозугодий в Волынской, Ровенской и Черкасской областях. По информации агентства РБК-Украина, из-за половодья нарушено транспортное сообщение с 29 населенными пунктами в Черниговской области и одним в Киевской. Издание "Страна" сообщало о затоплении острова Оболонский в Киеве.

По данным гидрометеорологических служб, подтопление территорий в ближайшие дни грозит также ряду населенных пунктов Кировоградской и Полтавской областей, в Черкасской области объявлен "красный" уровень опасности.

В мире,Виталий Кличко,
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