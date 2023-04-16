Reuters: Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек
Число погибших при столкновениях в Судане достигло 56 человек, более полутысячи ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центральный комитет врачей страны.
Агентство утверждает, что армия Судана нанесла авиаудары по базе конкурирующих военизированных формирований недалеко от столицы и пытается восстановить контроль над страной. В воскресенье после того, как борьба за власть переросла в столкновения, погибли десятки военных и 56 гражданских лиц.
Ранее сообщалось, что боевые столкновения, вспыхнувшие в субботу между армейскими подразделениями, лояльными генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, и правительственным военизированными силам быстрой поддержки (RSF), возглавляемыми заместителем лидера Мохаммедом Хамданом Дагало, известным как Хемедти, стали первой вспышкой насилия после того, как оба объединились для свержения президента Омара Хасана аль-Башира в 2019 году.
И военные, и RSF заявляют о контроле над суданским аэропортом и другими ключевыми объектами в Хартуме, где ночью шли бои.
Рано утром в воскресенье жители сообщили, что всю ночь слышали стрельбу и работу тяжелой артиллерии. Телеканал "Аль-Арабия" передал кадры, показывающие густой столб дыма, поднимающийся над некоторыми районами в Хартуме.
Столкновения совпали со священным для мусульман месяцем поста Рамадан. Затяжная конфронтация может ввергнуть Судан в широкомасштабный конфликт, пишет агентство.