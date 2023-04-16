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Reuters: Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек

Число погибших при столкновениях в Судане достигло 56 человек, более полутысячи ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центральный комитет врачей страны.

Reuters: Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек
© Российская Газета

Агентство утверждает, что армия Судана нанесла авиаудары по базе конкурирующих военизированных формирований недалеко от столицы и пытается восстановить контроль над страной. В воскресенье после того, как борьба за власть переросла в столкновения, погибли десятки военных и 56 гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что боевые столкновения, вспыхнувшие в субботу между армейскими подразделениями, лояльными генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, и правительственным военизированными силам быстрой поддержки (RSF), возглавляемыми заместителем лидера Мохаммедом Хамданом Дагало, известным как Хемедти, стали первой вспышкой насилия после того, как оба объединились для свержения президента Омара Хасана аль-Башира в 2019 году.

И военные, и RSF заявляют о контроле над суданским аэропортом и другими ключевыми объектами в Хартуме, где ночью шли бои.

Рано утром в воскресенье жители сообщили, что всю ночь слышали стрельбу и работу тяжелой артиллерии. Телеканал "Аль-Арабия" передал кадры, показывающие густой столб дыма, поднимающийся над некоторыми районами в Хартуме.

Столкновения совпали со священным для мусульман месяцем поста Рамадан. Затяжная конфронтация может ввергнуть Судан в широкомасштабный конфликт, пишет агентство.

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