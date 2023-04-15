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26 минут назад

Блинкен: РФ должна предоставить консульский доступ к задержанному журналисту WSJ Гершковичу

Газета.Ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна предоставить консульский доступ к задержанному журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, передает Reuters.

По его словам, сотрудникам консульства США до сих пор не предоставили доступ к репортеру.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что статус журналиста Эвана Гершковича не имеет влияния на предоставление ему консульского доступа.

Байден заявил, что задержание Гершковича в России незаконно

Захарова также порекомендовала россиянам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок в недружественные страны. Она подчеркнула, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц США к согражданам немедленно покинуть Россию «лицемерны и двусмысленны», ведь именно Вашингтон «развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах», к которым у американских спецслужб появились претензии.

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