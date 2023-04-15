По его словам, сотрудникам консульства США до сих пор не предоставили доступ к репортеру.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что статус журналиста Эвана Гершковича не имеет влияния на предоставление ему консульского доступа.

Захарова также порекомендовала россиянам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок в недружественные страны. Она подчеркнула, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц США к согражданам немедленно покинуть Россию «лицемерны и двусмысленны», ведь именно Вашингтон «развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах», к которым у американских спецслужб появились претензии.