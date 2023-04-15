$81.50-0.1790.16+0.16
31 минуту назад

Силы быстрого реагирования захватили президентский дворец в Судане

Илья Родин

Суданские силы быстрого реагирования (RSF) взяли под контроль президентский дворец. Об этом пишет Reuters.

Представитель RSF уточнил, что в ходе столкновений с регулярной армией были захвачены резиденция командующего армией, аэропорты в Хартуме, Мерове и Эль-Обейд.

По его словам, в ходе конфликта регулярная армия понесла большие потери.

По данным агентства, в столице Судана по-прежнему слышна стрельба. Кроме того, перестрелки идут в соседних городах. Пострадавших в ходе боестолкновений доставляют в медицинские учреждения.

Эксперты пояснили, что конфликт между армией и RSF начался после выдвижения инициативы об интеграции сил быстрого реагирования в вооруженные силы.

Спецназ Судана захватил на авиабазе самолеты российского производства

Длительная конфронтация между RSF и армией, подчеркнули аналитики, может привести к затяжным конфликтам в стране, которая уже столкнулась с экономическим кризисом и вспышками межплеменного насилия.

В мире,Видео,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий