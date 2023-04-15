Суданские силы быстрого реагирования (RSF) взяли под контроль президентский дворец. Об этом пишет Reuters.

Представитель RSF уточнил, что в ходе столкновений с регулярной армией были захвачены резиденция командующего армией, аэропорты в Хартуме, Мерове и Эль-Обейд.

По его словам, в ходе конфликта регулярная армия понесла большие потери.

По данным агентства, в столице Судана по-прежнему слышна стрельба. Кроме того, перестрелки идут в соседних городах. Пострадавших в ходе боестолкновений доставляют в медицинские учреждения.

Эксперты пояснили, что конфликт между армией и RSF начался после выдвижения инициативы об интеграции сил быстрого реагирования в вооруженные силы.