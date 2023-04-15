Спецназ Судана захватил на авиабазе самолеты российского производства

Отряды сил быстрого реагирования (спецназ) Судана в субботу захватили несколько военных самолетов российского производства, находящихся на авиабазе у города Мерове на севере страны. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации "подразделения спецназа захватили несколько истребителей российского производства на авиабазе в Мерове".