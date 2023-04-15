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29 минут назад

Спецназ Судана захватил несколько самолетов российского производства на базе в Мерове

ТАСС

Отряды сил быстрого реагирования (спецназ) Судана в субботу захватили несколько военных самолетов российского производства, находящихся на авиабазе у города Мерове на севере страны. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Спецназ Судана захватил на авиабазе самолеты российского производства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации "подразделения спецназа захватили несколько истребителей российского производства на авиабазе в Мерове".

В Судане произошли столкновения между спецназом и армией

Некоторое время назад у авиабазы и на ее территории начались столкновения между отрядами спецназа и армейскими подразделениями, которые контролировали аэродром в Мерове.

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