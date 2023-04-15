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43 минуты назад

Турция назвала условие вступления Швеции в НАТО

Майк Габриелян

Швеция сможет вступить в НАТО, только если начнет бороться с терроризмом. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу TV-100.

Турция назвала условие вступления Швеции в НАТО
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

«Что касается вступления Швеции в НАТО, мы придерживаемся здесь объективных критериев», - сказал Калын.

По его словам, Стокгольм обязан выполнить основное требование Турции: начать бороться с террористами, под которыми подразумеваются курды из РПК. Только после этого Швеция станет членом НАТО.

Калын заявил, что все члены альянса должны быть солидарны в вопросах безопасности. Блок не является «туристическим агентством или организацией культуры», а представляет собой военно-политический союз.

Анкара позволила Финляндии вступить в НАТО, но блокирует заявку Швеции. Турки требуют, чтобы Стокгольм начал борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую они считают террористической организацией.

Ранее в Турции высказали претензии Франции - союзнику по НАТО. Поводом стало приглашение представителей Рабочей партии Курдистана в Сенат Франции.

В мире,Ибрагим Калын,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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