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В США предсказали выход трех стран из ЕС

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Три страны ЕвросоюзаГреция, Италия и Польша — могут последовать примеру Великобритании и выйти из его состава, говорится в статье американского издания Daily Express. По словам авторов, из-за политики Брюсселя евроскептицизм среди членов сообщества значительно усилился в последнее десятилетие.

В США предсказали выход трех стран из ЕС
© globallookpress.com

Антиевропейские настроения росли в последние годы по многим из тех же причин, которые привели к выходу Великобритании из ЕС: экономические кризисы, потеря законодательного контроля и иммиграция, — говорится в публикации.

Авторы отметили, что Греция может отколоться от ЕС после победы на предстоящих выборах партии евроскептиков «Сириза». В прошлый раз она проиграла либерально-консервативной партии «Новая демократия», но сейчас разрыв между ними сократился до 5% и шансы на лидерство у евроскептиков есть.

Экономист предрек распад Евросоюза из-за позиции Польши

В Италии премьер-министр Джорджа Мелони неоднократно выступала с критикой Брюсселя и осуждала его за враждебность. В Польше действующий президент Анджей Дуда не согласен с властями ЕС в вопросах свободы слова и прав ЛГБТ.

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