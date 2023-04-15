Контрнаступление вооруженных формирований Киева начнется «в ближайшее время». Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости.

«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время». - заявил Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне.

Шмыгаль подчеркнул, что США «абсолютно поддерживают» Зеленского и его окружение, и пригрозил захватить Крым и Донбасс. Украинский политдеятель отметил, что целью является «выход на границы 1991 года». В возможности этого Киев «глубоко уверен».

В последнее время украинские чиновники выступают с противоречивыми заявлениями о контрнаступлении.

В начале апреля Шмыгаль заявлял, что оно начнется летом. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что решение последует «в самый последний момент». Также сообщалось, что контрнаступление уже якобы происходит.