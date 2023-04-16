Kyodo: у устроившего взрыв рядом с премьером Японии изъяли нож

Сотрудники полиции изъяли при задержании нож у 24-летнего Рюдзи Кимуры, который 15 апреля устроил взрыв рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.
По данным следствия, Кимура мог взять с собой нож с расчетом на нападение на главу правительства.
Кимура перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался. В результате произошедшего легкую травму получил полицейский. Глава правительства не пострадал и был эвакуирован с места инцидента. При задержании полицейские также изъяли у Кимуры цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством.