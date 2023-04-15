Турция назвала условие вступления Швеции в НАТО

Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс только в случае выполнения основного требования Турции - о совместном противодействии терроризму. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в субботу в эфире телеканала TV-100.
"В вопросе членства Швеции в НАТО мы придерживаемся объективных критериев. Наше основное требование - борьба с терроризмом. Когда Швеция выполнит его, она станет членом НАТО", - отметил Калын.
По его словам, союзники Турции по НАТО должны быть солидарны с ней в вопросе противодействия терроризму.
"НАТО - не агентство по туризму и не культурный союз. Первой задачей альянса является обеспечение безопасности государств - членов организации", - подчеркнул представитель турецкого президента.
Турция продолжает блокировать заявку Швеции на присоединение к НАТО, которая была подана в мае прошлого года. Анкара считает, что Стокгольм пока не выполнил условия мадридского меморандума о противодействии терроризму, подписанного в июне 2022 года. Главным образом он касается противодействия Рабочей партии Курдистана, которая в Турции объявлена террористической.