Турция назвала условие вступления Швеции в НАТО

Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс только в случае выполнения основного требования Турции - о совместном противодействии терроризму. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в субботу в эфире телеканала TV-100.

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"В вопросе членства Швеции в НАТО мы придерживаемся объективных критериев. Наше основное требование - борьба с терроризмом. Когда Швеция выполнит его, она станет членом НАТО", - отметил Калын.

По его словам, союзники Турции по НАТО должны быть солидарны с ней в вопросе противодействия терроризму.

"НАТО - не агентство по туризму и не культурный союз. Первой задачей альянса является обеспечение безопасности государств - членов организации", - подчеркнул представитель турецкого президента.