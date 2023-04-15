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Kyodo: взрыв рядом с премьером Японии совершил 24-летний мужчина

Сотрудники полиции установили, что взрыв рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в субботу осуществил 24-летний мужчина из города Каваниси на западе страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Взрыв рядом с премьером Японии совершил 24-летний мужчина
© globallookpress.com

Сведений об имени и мотивах задержанного в настоящий момент не приводится.

В субботу мужчина перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался. Во время инцидента глава правительства разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. После броска нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности до того момента, как прогремел взрыв. Никто из присутствовавших на месте выступления, по предварительным данным, не пострадал.

Кисида был эвакуирован в полицейское управление Вакаямы, однако затем покинул его для продолжения своих публичных выступлений.

Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии

В июле 2022 года бывший военный моряк Тэцуя Ямагами выстрелом в спину убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе главного острова Хонсю. Он использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.

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