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11 минут назад

Китай жестко ответил на урок демократии от Бербок

Lenta.ru

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время своего визита попыталась преподать Китаю урок по вопросам демократии и соблюдения прав человека. В итоге она получила жесткий отпор от своего китайского коллеги Цинь Гана на итоговой пресс-конференции, пишет Die Zeit.

Die Zeit: Китай жестко ответил на урок демократии от Бербок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат находилась в Пекине с 13 по 15 апреля. В ходе делового визита, говорится в материале, она попыталась указать Цинь Гану «правильный путь» и научить его, как, опираясь на западные ценности, китайские власти обязаны относиться к правам человека. В свою очередь, глава китайского дипведомства жестко ответил на эти попытки.

«Если Китаю кто-то точно не нужен, то это еще один "наставник" с Запада», — подчеркнул Цинь Ган.

Ранее газета Politico сообщила, что Бербок посетит КНР, чтобы «установить истину» в отношениях с Пекином и прояснить позицию Евросоюза по Тайваню.

Глава МИД Китая системно изложил Бербок позицию Пекина по Тайваню

В итоге глава МИД Китая заявил по итогам встречи с коллегой, что Пекин не намерен продавать оружие странам, так или иначе вовлеченным в конфликт на Украине. При этом Цинь Ган добавил, что «без признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны».

В мире,Анналена Бербок,ЕС,
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