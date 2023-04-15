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8 минут назад

Раскрыта реакция союзников США на утечку разведданных

Lenta.ru

Утечка секретных материалов Пентагона нанесла некоторый ущерб отношениям США с ключевыми союзниками, однако значительного влияния на них не оказала, в отличии от разоблачений бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Раскрыта реакция союзников США на утечку разведданных
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Отмечается, что реакция союзников Соединенных Штатов была «безропотной». Как отметил один из собеседников газеты, произошедшее «вызывает сомнения относительно того, как защищаются секретные документы» в стране, однако, по его словам, периодические утечки это плата за сотрудничество с таким «гигантом разведки», как Соединенные Штаты.

Другой европейский чиновник отметил, что американская сторона была и остается важным партнером в области разведки. По его словам, сотрудничество с Вашингтоном имеет критическое значение для государственной безопасности.

Утечка секретных материалов Пентагона вызывает сомнения в способности США «хранить секреты в секрете», однако теперь разоблачения в шпионаже за лидерами государств больше не вызывают такой же реакции, как в скандале со Сноуденом, пишет издание.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным The New York Times, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Эдвард Сноуден, работавший на Агентство национальной безопасности и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов и параллельно попросил политического убежища в нескольких десятках стран, в том числе в России. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.

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