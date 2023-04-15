France 24 удалил сюжет про российских военных после протестов Украины

Телеканал France 24 показал сюжет из лагеря российских солдат в зоне ведения боевых действий, а затем удалил его из-за негативной реакции со стороны Киева. Об этом пишет «МК».

Уточняется, что этот сюжет был снят в 30 километрах от передовой и вышел в эфир 13 апреля. Телекомпания разместила его на своем сайте и в социальных сетях под заголовком «Конфликт на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением».

Российские военнослужащие заверили, что не боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое французский журналист назвал «враждебным». Один солдат заявил, что «все убивается» и «непобедимых нет».

Киев негативно отреагировал на снятый France 24 сюжет. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко предупредил, что репортеров телеканала могут привлечь к ответственности, так как они работали на оккупированных территориях без уведомления Киева. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назвал сюжет «плохим примером так называемой нейтральной журналистики».