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France 24 удалил сюжет про российских военных после протестов Украины

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Телеканал France 24 показал сюжет из лагеря российских солдат в зоне ведения боевых действий, а затем удалил его из-за негативной реакции со стороны Киева. Об этом пишет «МК».

France 24 удалил сюжет про российских военных после протестов Украины
© ТАСС

Уточняется, что этот сюжет был снят в 30 километрах от передовой и вышел в эфир 13 апреля. Телекомпания разместила его на своем сайте и в социальных сетях под заголовком «Конфликт на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением».

Российские военнослужащие заверили, что не боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое французский журналист назвал «враждебным». Один солдат заявил, что «все убивается» и «непобедимых нет».

Киев негативно отреагировал на снятый France 24 сюжет. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко предупредил, что репортеров телеканала могут привлечь к ответственности, так как они работали на оккупированных территориях без уведомления Киева. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назвал сюжет «плохим примером так называемой нейтральной журналистики».

Официальных комментариев от редакции France 24 по поводу скандала не последовало. Телеканал удалил сюжет со всех официальных ресурсов.

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