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50 минут назад

Кисида отменил выступление после взрыва

Свободная пресса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил свое выступление после взрыва. Неизвестное взрывное устройство сработало близ места его предполагавшейся речи.

Кисида отменил выступление после взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в городе Вакаяма, сообщает японское информационное агентство «Киодо». Предполагается, что сила взрывного устройства была небольшой, возможно это была сильная петарда.

Сейчас Кисида находится в здании местной префектуры. О пострадавших в результате происшествия на данный момент не сообщается.

Ранее «СП» писала о том, что педагоги должны быть вооружены, заявил Дональд Трамп.

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