Кисида отменил выступление после взрыва

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил свое выступление после взрыва. Неизвестное взрывное устройство сработало близ места его предполагавшейся речи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в городе Вакаяма, сообщает японское информационное агентство «Киодо». Предполагается, что сила взрывного устройства была небольшой, возможно это была сильная петарда.

Сейчас Кисида находится в здании местной префектуры. О пострадавших в результате происшествия на данный момент не сообщается.