Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии

В городе Вакаяма рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NHK.

Инцидент произошел около 11.30 по местному времени (5.30 мск). Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки и намеревался произнести публичную речь, когда раздался взрыв. Политик не пострадал и был в срочном порядке эвакуирован в безопасное место.

«В сторону премьера бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом, произошел взрыв», — уточняет агентство Киодо.