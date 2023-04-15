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Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии

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В городе Вакаяма рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NHK.

Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии
© globallookpress.com

Инцидент произошел около 11.30 по местному времени (5.30 мск). Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки и намеревался произнести публичную речь, когда раздался взрыв. Политик не пострадал и был в срочном порядке эвакуирован в безопасное место.

«В сторону премьера бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом, произошел взрыв», — уточняет агентство Киодо.

Правоохранительные органы задержали на месте преступления одного человека. Другие подробности пока неизвестны.

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