Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии
В городе Вакаяма рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NHK.
Инцидент произошел около 11.30 по местному времени (5.30 мск). Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки и намеревался произнести публичную речь, когда раздался взрыв. Политик не пострадал и был в срочном порядке эвакуирован в безопасное место.
«В сторону премьера бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом, произошел взрыв», — уточняет агентство Киодо.
Правоохранительные органы задержали на месте преступления одного человека. Другие подробности пока неизвестны.