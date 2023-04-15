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51 минуту назад

Зеленского предупредили о смертельной опасности

Свободная прессаиещё 2

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Политик заявил, что украинские военные хотят повесить Зеленского из-за его предательства.

Зеленского предупредили о смертельной опасности
Фото: ТАССТАСС

В качестве примера он привел "сотни миллионов наличных денег, которые оказывались в самых разных местах, и пропажу военного оборудования" на Украине.

"Если зайти в Telegram и успеть увидеть ролики, которые публикуют украинские солдаты, пока их еще не удалили, то можно услышать, как они все это обсуждают. Да, даже украинские солдаты обо всем этом знают. А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали", — заявил Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее «Свободная пресса» писала, что по мнению Разведуправления Минобороны США, в 2023 году ни одна из сторон спецоперации не получит решающего преимущества.

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