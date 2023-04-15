Зеленского предупредили о смертельной опасности

"Если зайти в Telegram и успеть увидеть ролики, которые публикуют украинские солдаты, пока их еще не удалили, то можно услышать, как они все это обсуждают. Да, даже украинские солдаты обо всем этом знают. А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали", — заявил Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.