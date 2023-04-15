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33 минуты назад

Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Lenta.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован и вступает в силу. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Фото: ТАССТАСС

14 апреля в Елисейском дворце подтвердили, что Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. В этот же день Конституционный суд одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

После одобрения Конституционным судом нового закона в нескольких городах страны начались беспорядки и столкновения с полицией. По информации источника телеканала BFM в правоохранительных органах, на стихийную акцию протеста в Париже вышли около четырех тысяч человек, 112 человек были задержаны полицией.

В Париже задержали 112 человек в ходе протестов против пенсионной реформы

В мире,Эмманюэль Макрон,
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