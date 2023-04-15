Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован и вступает в силу. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

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14 апреля в Елисейском дворце подтвердили, что Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. В этот же день Конституционный суд одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.