Лидеры G7 могут встретиться с пережившими атомные бомбардировки японцами

Правительство Японии рассматривает возможность проведения встречи участников саммита Группы семи (G7) с японцами, пережившими американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По его данным, встреча может состояться 19 мая в ходе посещения главами государств Музея мира в Хиросиме, посвященного последствиям бомбардировки. Японские власти рассчитывают таким образом придать импульс процессу ядерного разоружения, поясняет агентство. Саммит G7 пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.