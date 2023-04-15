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Kyodo: лидеры G7 могут встретиться с пережившими атомные бомбардировки японцами

Правительство Японии рассматривает возможность проведения встречи участников саммита Группы семи (G7) с японцами, пережившими американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Лидеры G7 могут встретиться с пережившими атомные бомбардировки японцами
© ТАСС

По его данным, встреча может состояться 19 мая в ходе посещения главами государств Музея мира в Хиросиме, посвященного последствиям бомбардировки. Японские власти рассчитывают таким образом придать импульс процессу ядерного разоружения, поясняет агентство. Саммит G7 пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, превысило 308 тыс. человек. Нагасаки подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, город был стерт с лица земли. Число жертв этой трагедии превышает 175 тыс. человек.

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