$81.50-0.1790.16+0.16

Сирию призвали возвратиться в «арабское лоно»

Участники межарабского заседания в Саудовской Аравии проголосовали за возвращение Сирии в «арабское лоно». Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на итоговое заявление встречи, передает РИА Новости.

Сирию призвали возвратиться в «арабское лоно»
© РИА Новости

Накануне министры иностранных дел шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) собрались для обсуждения возможного возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Причиной рассмотрения такого варианта стали потеплевшие отношения между странами. На встрече также присутствовали министры иностранных дел Иордании, Ирака и Египта.

«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно», — сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Кроме того, в тексте заявления упомянута необходимость стремления к сохранению суверенитета Сирии через прекращение присутствия в стране различных группировок.

Агентство напоминает, что членство Сирии в Лиге арабских государств приостановилось в ноябре 2011 года, когда в стране вспыхнул вооруженный конфликт. Многие арабские страны отозвали своих послов из Дамаска. Власти Сирии в ответ на это заявили, что решение арабских министров о приостановке ее участия в работе организации нелегитимное и не может восприниматься всерьез.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий