Сирию призвали возвратиться в «арабское лоно»
Участники межарабского заседания в Саудовской Аравии проголосовали за возвращение Сирии в «арабское лоно». Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на итоговое заявление встречи, передает РИА Новости.
Накануне министры иностранных дел шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) собрались для обсуждения возможного возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Причиной рассмотрения такого варианта стали потеплевшие отношения между странами. На встрече также присутствовали министры иностранных дел Иордании, Ирака и Египта.
«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно», — сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Кроме того, в тексте заявления упомянута необходимость стремления к сохранению суверенитета Сирии через прекращение присутствия в стране различных группировок.
Агентство напоминает, что членство Сирии в Лиге арабских государств приостановилось в ноябре 2011 года, когда в стране вспыхнул вооруженный конфликт. Многие арабские страны отозвали своих послов из Дамаска. Власти Сирии в ответ на это заявили, что решение арабских министров о приостановке ее участия в работе организации нелегитимное и не может восприниматься всерьез.