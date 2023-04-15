Сирию призвали возвратиться в «арабское лоно»

Участники межарабского заседания в Саудовской Аравии проголосовали за возвращение Сирии в «арабское лоно». Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на итоговое заявление встречи, передает РИА Новости.

Накануне министры иностранных дел шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) собрались для обсуждения возможного возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Причиной рассмотрения такого варианта стали потеплевшие отношения между странами. На встрече также присутствовали министры иностранных дел Иордании, Ирака и Египта.

«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно», — сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Кроме того, в тексте заявления упомянута необходимость стремления к сохранению суверенитета Сирии через прекращение присутствия в стране различных группировок.