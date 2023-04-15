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«Беги, пока можешь»: в Twitter разозлились на Зеленского за его самоуверенность

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Пользователи социальной сети Twitter в очередной раз обрушились на украинского президента Владимира Зеленского. Они разозлились на его последние высказывания о якобы незавидном будущем России в текущем конфликте.

«Беги, пока можешь»: В Twitter разозлились на Зеленского
© flickr.com

Зеленский опубликовал пост, в котором назвал Россию «злым государством» и заявил, что страна якобы «преступает закон», несмотря на светлые христианские пасхальные праздники. Еще Зеленский выразил мнение, что победа ВСУ сейчас стала долгом Киева перед всей планетой. Однако реакция пользователей оказалась совсем не такой, какую ожидал украинский лидер.

— Ваше время истекает. Хватайте деньги и бегите, пока не стало слишком поздно, — первым делом посоветовали Зеленскому в комментариях.

Другие комментаторы отметили, что «всемирным злом» скорее можно назвать США, а не Россию. Они назвали Зеленского предателем своей родной Украины, указали ему на то, что ВСУ все равно потерпят поражение. Зеленскому написали, что именно он мог бы моментально прекратить любые конфликты, но решил этого не делать и подставляет своих же граждан.

США и Европа, окончательно устав от украинского конфликта, заставят Киев сесть за стол переговоров на невыгодных для него условиях,уверены сотрудники Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и Чарльз Купчан. После подобного украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется заметно уменьшить свои амбиции, ведь он обещал своему народу победу с самого начала конфликта.

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