Помпео отказался быть президентом

«Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году. Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время», – заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.