Помпео отказался быть президентом

Майк Помпео, американский политик, бывший глава Госдепа США, отказался участвовать в выборах президента Соединенных Штатов.
«Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году. Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время», – заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Помпео считался одним из претендентов на пост президента США от Республиканской партии. По данным опросов, среди кандидатов от республиканцев сейчас лидирует Дональд Трамп.
Ранее «СП» писала о том, что президент США Джо Байден не прилагает достаточных усилий для предотвращения возможной Третьей мировой войны, которая может возникнуть из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня.