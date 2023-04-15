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1 час назад

Помпео отказался быть президентом

Свободная прессаиещё 4

Майк Помпео, американский политик, бывший глава Госдепа США, отказался участвовать в выборах президента Соединенных Штатов.

Помпео отказался быть президентом
Фото: ТАССТАСС

«Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году. Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время», – заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Помпео считался одним из претендентов на пост президента США от Республиканской партии. По данным опросов, среди кандидатов от республиканцев сейчас лидирует Дональд Трамп.

Ранее «СП» писала о том, что президент США Джо Байден не прилагает достаточных усилий для предотвращения возможной Третьей мировой войны, которая может возникнуть из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,Госдеп США,
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