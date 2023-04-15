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24 минуты назад

Обвиняемый в утечках материалов Пентагона имел доступ к данным с 2021 года

Lenta.ru

Военнослужащий разведывательного отделения Военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра имел доступ к помеченным грифом «совершенно секретно» материалам Пентагона с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Появились новые данные по делу об утечках материалов Пентагона
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, в ходатайстве об избрании Тейшейре меры пресечения отмечается, что, предположительно, он начал публиковать секретные документы в одном из онлайн-чатов с декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в утечке секретных материалов Пентагона 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра впервые предстал перед судом. Ему предъявлены два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов.

Об аресте Тейшейра стало известно 13 апреля. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочил ись секретные разведданные.

В США задались вопросом о настоящем враге американцев после утечки Пентагона

В мире,Пентагон,
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