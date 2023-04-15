Трамп предупредил о небывалой опасности для США

Сегодня США находятся в небывалой опасности из-за «силы оружия». Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на его речь на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

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«Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны, из-за силы оружия, и я не говорю о ружьях», — считает он.

Трамп пояснил, что прежде всего угроза исходит от стран, которые владеют ядерным оружием, в частности от России. Экс-президент США обратил внимание на то, как часто в Москве говорят об обладании этим видом вооружения.

«Об этом не следует говорить, слишком разрушительны последствия. А они говорят об этом постоянно», — подчеркнул Трамп и добавил, что в руководстве США сейчас есть тот, кто не понимает опасность таких речей.

Политик считает, что Соединенные Штаты никогда не были в такой опасности, и все из-за нынешних властей Вашингтона.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает лидеров России, Китая и Северной Кореи блестящими политиками.

«Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре», — сказал он.