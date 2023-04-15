В Париже задержали 112 человек в ходе протестов против пенсионной реформы

В Париже на протестах против пенсионной реформы задержаны 112 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

Префект полиции Лоран Нуньес сообщил о более чем 30 случаях поджога мусорных баков и многократные акты насилия.

"112 человек были задержаны в Париже в пятницу вечером", - добавили в полиции.

Ранее Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. При этом совет отклонил запросы о проведении референдума по вопросу о запрете увеличения пенсионного возраста, а также ряд других статей данного законопроекта, включая штрафы для предприятий, отказывающихся трудоустраивать граждан старше 55 лет.