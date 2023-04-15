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В США захотели ограничить право президента нанести ядерный удар

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Законодатели США разработали проект, запрещающий президенту США отдавать распоряжение о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы сенатора Эда Марки.

В США захотели ограничить право президента нанести ядерный удар
© ТАСС

Законопроект ограничит полномочия главы США в ядерной сфере. Если документ будет принят, президент страны потеряет право использовать ядерное оружие без одобрения Конгресса.

«Запретить любому президенту США наносить ядерный удар без предварительного согласования с Конгрессом», — цитирует пресс-служба слова Эда Марки.

Законодатель пояснил, что ни один президент не имеет права или конституционных полномочий объявить войну другому государству в одностороннем порядке, тем более — нанести ядерный удар.

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Как указано в законопроекте, решение о начале военного конфликта, который всегда сопровождается потерями человеческих жизней, должно приниматься представителями народа. Речь также идет о ядерном оружии, так как оно способно мгновенно убить миллионы людей и создать негативные последствия для здоровья и окружающей среды во всем мире, подчеркивается в документе.

Издание напоминает, что Марки уже вносил аналогичный законопроект в Конгресс в 2016 году, однако тогда он был отвергнут.

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