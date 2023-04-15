Байдена обвинили в нежелании предотвратить третью мировую войну

Президент США Джо Байден не пытается предотвратить новый глобальный конфликт. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал глава комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер.

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Конгрессмен упрекнул администрацию Байдена в слишком мягкой политике по отношению к Китаю. Галлахер считает, что действия Китая в отношении Тайваня могут спровоцировать третью мировую войну.

Член Палаты представителей допустил, что кризис вокруг острова достигнет кульминации в начале 2024 года.