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Кулеба рассказал, чего ждет от саммита НАТО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакие итоги следующего саммита НАТО не устроят Киев, кроме приглашения в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кулеба рассказал, чего ждет от саммита НАТО
© ТАСС

По словам главы украинского МИД, очередное подтверждение политики открытых дверей в НАТО станет неприемлемым результатом Вильнюсского саммита для Украины. Точно также Киев не устроит ситуация, в которой страны альянса выступают с предложениями по углублению сотрудничества, но не делают шагов к членству Украины в НАТО.

«В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО», – заявил Кулеба.

Он также добавил, что Украина не примет «никаких суррогатных решений».

Ранее Венгрия назвала условие присоединения Украины к НАТО.

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