Кулеба рассказал, чего ждет от саммита НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакие итоги следующего саммита НАТО не устроят Киев, кроме приглашения в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы украинского МИД, очередное подтверждение политики открытых дверей в НАТО станет неприемлемым результатом Вильнюсского саммита для Украины. Точно также Киев не устроит ситуация, в которой страны альянса выступают с предложениями по углублению сотрудничества, но не делают шагов к членству Украины в НАТО.
«В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО», – заявил Кулеба.
Он также добавил, что Украина не примет «никаких суррогатных решений».
Ранее Венгрия назвала условие присоединения Украины к НАТО.