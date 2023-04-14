Кулеба рассказал, чего ждет от саммита НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакие итоги следующего саммита НАТО не устроят Киев , кроме приглашения в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы украинского МИД, очередное подтверждение политики открытых дверей в НАТО станет неприемлемым результатом Вильнюсского саммита для Украины. Точно также Киев не устроит ситуация, в которой страны альянса выступают с предложениями по углублению сотрудничества, но не делают шагов к членству Украины в НАТО.