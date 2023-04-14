ChatGPT ответила на вопрос Макрона о будущем Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон получил ответ от чат-бота ChatGPT о будущем передовых технологий Европы.

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Скриншот разговора Макрон опубликовал в своей социальной сети. Французский президент попросил чат-бот описать Европу в сфере прорывных технологий с помощью одного слова. На это нейросеть ответила: «Конкурентоспособна».

Впрочем, не все подписчики Макрона оценили эту беседу. Некоторые пользователи Twitter иронично отметили, что ChatGPT является американской разработкой, а Макрону не стоило использовать её ответы в качестве аргумента.

При этом среди пользователей нашлись и те, кто опубликовал собственные разговоры с ChatGPT. В этих беседах чат-бот назвал развитие компьютерных технологий в Евросоюзе чрезвычайным, а итоги нахождения Макрона на посту президента «противоречивыми».