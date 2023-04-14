$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления стихийного митинга

ТК «Звезда»

Полиция в Париже использовала слезоточивый газ для противодействия демонстрациям. Отмечено, что сотни горожан собрались на митинг у здания мэрии в центре города после одобрения пенсионной реформы Конституционным Советом Франции.

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против митингующих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости. Затем протестующие разошлись по улицам, начали переворачивать мусорные баки, а также разбивать магазинные витрины. Полицейские были вынуждены заблокировать улицы и вытеснить демонстрантов, некоторые из них были взяты в кольцо.

Напомним, вечером 14 апреля Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста до с 62 до 64 лет в стране. Также требование левых партий о проведении референдума по указанной реформе было отклонено. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен подписать закон о пенсионной реформе в течение двух дней.

В мире,Эммануэль Макрон,Горячая новость,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий