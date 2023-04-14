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21 минуту назад

Новости о помощи в обходе санкций Москве от Турции назвали фейком

Елена Прошина

Новости о помощи Москве от Турции в обходе санкции назвали дезинформацией, направленной на очернение усилий страны по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Новости о помощи в обходе санкций Москве от Турции назвали фейком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это бессовестная дезинформация, направленная на то, чтобы очернить те посреднические усилия, которые Турция, замечу, единственная на сегодняшний день страна, предпринимает для урегулирования конфликта», – заявил источник.

При этом ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что хоть Анкара и не присоединяется к односторонним антироссийским санкциям, она также не позволяет Москве обходить их.

Напомним, что накануне издание Politico сообщило, что Турция оказывает России и Беларуси помощь в обходе западных санкции через перепродажу товаров турецким компаниям для дальнейшего сбыта в Европе.

Ранее стало известно, что Казахстан начнёт бороться с ввозом товаров в Россию в обход санкций.

В мире,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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