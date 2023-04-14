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Ле Пен заявила, что последнее слово по пенсионной реформе останется за народом Франции

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Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что последнее слово в вопросе пенсионной реформы останется за народом Франции. Об этом она написала в пятницу на своей странице в Twitter.

Ле Пен: последнее слово по пенсионной реформе останется за народом Франции
© globallookpress.com

"Хотя решение Конституционного совета и является завершением пути [законопроекта] по инстанциям, политическая судьба реформы не решена. Последнее слово всегда остается за народом", - отметила она.

Во Франции повысили пенсионный возраст

В пятницу Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Президент Эмманюэль Макрон может промульгировать (подписать и обнародовать) закон о реформе в ближайшие два дня.

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