Ле Пен: последнее слово по пенсионной реформе останется за народом Франции

Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что последнее слово в вопросе пенсионной реформы останется за народом Франции . Об этом она написала в пятницу на своей странице в Twitter.

"Хотя решение Конституционного совета и является завершением пути [законопроекта] по инстанциям, политическая судьба реформы не решена. Последнее слово всегда остается за народом", - отметила она.

В пятницу Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Президент Эмманюэль Макрон может промульгировать (подписать и обнародовать) закон о реформе в ближайшие два дня.