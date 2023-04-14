G7 упрекнула Швейцарию за лазейки по обходу антироссийских санкций

Страны Группы семи (G7) упрекнули Швейцарию в том, что она якобы предпринимает недостаточные усилия для борьбы с российскими бизнесменами, которые обходят международные санкции. Об этом сообщила в пятницу британская газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо послов "семерки" в Берне.

В статье говорится, что письмо было направлено 5 апреля Федеральному совету - правительству Швейцарии. В нем отмечаются усилия конфедерации в области антироссийских санкций, однако также говорится о том, что требуется дополнительное ужесточение политики для противодействия их обхода.

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"Появилась обеспокоенность по поводу того, что швейцарские положения о конфиденциальности <...> могут быть использованы для того, чтобы скрыть следы финансовых убежищ. <...> Мы также обеспокоены тем, что правоохранительные органы не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур <...> из-за положений о конфиденциальности", - цитирует издание выдержки из письма от имени послов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также посла Евросоюза.

Среди лазеек в законодательстве Швейцарии, которые, по утверждению G7, помогают обходить санкции, называется невозможность Берна заморозить счета "лиц с двойным гражданством, законным резидентам, тем, кто имеет законные связи со швейцарскими компаниями или тех, кто имеет непрямое бенефициарное владение".

"Файнэншл таймс" приводит комментарий Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии, в котором все эти утверждения были названы безосновательными. SECO отвечает за осуществление швейцарского санкционного режима. В связи с украинским кризисом Швейцария заблокировала российские активы на 7,5 млрд франков (около $8,25 млрд) и 15 объектов недвижимости.

Посол США Скотт Миллер заявил в марте в интервью газете "Нойе цюрхер цайтунг", что "Швейцария могла бы заблокировать еще активов на сумму от 50 до 100 млрд швейцарских франков" ($56-112 млрд). Он также упрекнул Берн за запрет на фоне нейтралитета на реэкспорт произведенных в стране вооружений.