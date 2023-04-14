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В Белоруссии обвинили Литву в «сотрясании воздуха»

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В МИД Белоруссии ответили на ноту протеста Литвы в связи с заявлениями прибалтийской республики о нарушении госграницы. Об этом высказался пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз, передает ТАСС.

В Белоруссии обвинили Литву в «сотрясании воздуха»
© Lenta.ru

Он пообещал, что в МИД рассмотрят литовскую ноту, однако в то же время назвал ее «сотрясанием воздуха без серьезных причин». При этом Глаз указал на сворачивание Вильнюсом пограничного сотрудничества с Минском и выход Литвы из договоров по соответствующим вопросам. Дипломат также выразил мнение, что подобные ситуации легко разрешаются «при нормальном уровне рабочего взаимодействия».

Ранее сообщалось, что Литва вручила Белоруссии ноту протеста в связи с нарушением своей границы белорусским пограничником. В Вильнюсе также потребовали от Минска скорейших разъяснений случившегося и недопущения подобных инцидентов в будущем.

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