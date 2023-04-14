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Протестующие против пенсионной реформы начали собираться у мэрии Парижа

Сотни людей в знак протеста против принятой пенсионной реформы начали стягиваться на площадь перед мэрией Парижа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Протестующие против пенсионной реформы начали собираться у мэрии Парижа
© РИА Новости

По данным агентства, поводом к очередному митингу стало ожидание решения Конституционного совета по поводу пенсионной реформы. Через час после объявления о том, что он одобрил законопроект, площадь возле мэрии Парижа была заполнена людьми почти вся.

Протестующие жгут на ней фаеры, выкрикивают в мегафон лозунги «Париж, поднимайся!», «Мы здесь, решение за нами!» и распевают военные песни.

Пенсионерка, пришедшая на манифестацию, назвала происходящее «ужасным». По ее мнению, президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно покинуть свой пост, поскольку он не защищает интересы страны.

«Нам нужен Frexit, мы должны вернуть свою независимость», — добавила она.

Ранее Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Макрон подпишет документ в течение 48 часов.

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