В Дрездене объявили эвакуацию из-за бомбы времен ВОВ

В Дрездене была обнаружена бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что бомбу американского производства обнаружили во время строительных работ в Дрезденском районе Фридрихштадт. Согласно первоначальной оценке, существует риск взрыва боеприпаса. Как рассказали в местной полиции, 250-килограммовая авиационная бомба оснащена задним взрывателем. В данный момент сапёры рассчитывают разминировать бомбу на месте.

По требованию властей жители близлежащих районов должны эвакуироваться в течение ближайших часов. Водителей и пешеходов просят держаться в стороне от данного участка. Радиус возможного взрыва на данный момент неизвестен, специалисты Службы обезвреживания взрывчатых веществ пытаются рассчитать возможную зону поражения.